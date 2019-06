Bou fa una cursa perfecta a Motegi i completa el doblet

El campió del món 25 vegades Toni Bou va endur-se, de forma incontestable, la segona etapa del TrialGP del Japó. Cap error tècnic entre la jornada de dissabte i diumenge el van fer valedor de la segona prova del Mundial de trial. El pierenc, de fet, ja va avisar dissabte de les bones sensacions que finalment es complirien. «Ens hem preparat molt per a aquestes primeres curses i els resultats han estat increïbles», va afirmar, destacant també el treball de tot l'equip.



Mundial marcat pel mal temps

Bou tenia molta confiança després de guanyar el primer gran premi de la temporada, a Itàlia, on les condicions meteorològiques, amb pluja intensa, van fer que l'esforç tingués una superior recompensa final, més enllà de l'èxit de la primera posició. Per desgràcia dels pilots i per sort del públic, la del Japó també va ser una cursa condicionada pel temps, ja que va ser imprevisible durant tot el cap de setmana.

Pel que fa al seu company d'equip, el japonès Takahisa Fujinami, va acabar tercer en una prova especial per a ell, ja que corria al seu país natal. El veterà de 39 anys va demostrar estar en un gran moment de forma tot i haver perdut pistonada en alguns instants de la carrera, que li va costar la segona plaça provisional. «Hi ha hagut algun moment que m'he desmotivat una mica, però amb l'ajuda de l'equip i els aficionats hem lluit fins al final», deia el nipó al final de la cursa. Uns trams, tal com assegurava, a priori sense gaire complicació en les quals despistar-se i cometre alguna errada era una possibilitat amb la què comptava l'equip. No obstant això, tant Bou com Fujinami van estar a l'alçada del que demanava la cita japonesa.

El mànager de l'equip va fer èmfasi del meritori triomf del de Piera, en assegurar que Bou va estar «extraordinari»en acabar sense cap penalització. La victòria de Bou suposa la tercera de la temporada en el que va d'any i lidera, així, la classificació general amb 60 punts, seguit del també català Adam Raga (49 punts) i del seu company d'equip Takahisa Fujinami (40 punts), que tanca el podi momentàniament en el tercer escalafó a la graella total de punts.



Cita als Països Baixos

La propera prova serà als Països Baixos el 23 de juny. Tot i la superioritat mostrada per Bou, s'espera que, almenys, Adam Raga i Takahisa Fujinami li compliquin una mica el que seria el tretzè títol a l'aire lliure consecutiu per al millor pilot de trial de la història d'aquesta especialitat.

Si finalment acabés aconseguint un nou títol mundial, agegantaria, encara més, la diferència de campionats del món amb els segons pilots més llorejats de tots els temps, empatats a set, Dougie Lampkin i Jordi Tarrés. De moment, Bou haurà d'esperar fins a completar les sis curses que falten, el 28 de setembre, quan el Trial de les Nacions posi punt final a una nova edició del TrialGP.