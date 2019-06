El cadet femení del Gimnàstic s'alça amb el campionat de Catalunya

El cadet femení del Gimnàstic de Manresa es va proclamar campió en la 10a Festa del Futbol Català, després de derrotar en partit únic l'Escola de Futbol Planadeu per un contundent 6 a 0. En canvi, no va poder fer el mateix l'aleví masculí, que va perdre en la mateixa ronda contra el Barça per 2 a 7. El conjunt manresà es va classificar per a les semifinals després d'haver guanyat els tres partits de la fase de grups, i es va plantar a la final en derrotar per un clar 6 a 3 el Girona. La competició, que enguany s'ha tornat a celebrar a Martorell, va disposar dels millors equips de futbol base de Catalu-nya. És el sisè cop que la ciutat llobregatina acull aquest esdeveniment, després de les anteriors edicions del 2012 i del 2015 al 2018 ininterrompudament.

Del torneig, l'equip que en surt clarament guanyador és l'Espa-nyol, que s'ha imposat en les categories de benjamí masculí, aleví femení, infantil masculí, cadet masculí i juvenil masculí. El triomf més suat el va firmar en aquesta última categoria, en la tanda de penals davant el Barça, després que el partit acabés amb el resultat d'empat a 2 gols. En canvi, el Barça només es va poder imposar en la categoria aleví masculí davant el Gimnàstic, ja que va caure en les finals d'infantil femení, davant el Sant Gabriel, i de juvenil femení, davant la Damm, en una competida tanda de penals. Pel que fa a la categoria d'amateur masculí, l'Andorra es va proclamar campió en superar el Vilassar de Mar per 2 a 0.