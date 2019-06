El Calaf es reforça amb l'esquerrà Aitor Mercadal

El Calaf, campió invicte de Tercera Catalana, ha anunciat en les últimes hores la incorporació d'Aitor Mercadal, un dels jugadors referents de la Balconada aquesta temporada i vital perquè l'equip manresà segellés la permanència. Segons l'entrenador calafí, Oriol Hontangas, es tracta d'un jugador que «pot actuar en diferents posicions del camp, amb talent i molta verticalitat. Creiem que ens pot aportar en la fase ofensiva i en la versatilitat», assegura Hontangas.

A més, el tècnic celebra que Mercadal hagi decidit fer el salt a Segona Catalana, després de diverses temporades a la Balconada: «Aquest any ha estat un dels millors migcampistes ofensius de la categoria i ja fa temporades que hauria pogut fer el pas a Segona. També ha ajudat a convèncer el jugador el fet que l'entrenador de la Balconada, Lluís Cebolla, s'hagi incorporat al nostre cos tècnic», admet l'entrenador. Aquesta, però, no és l'única novetat que el club ha anunciat aquesta setmana, ja que també s'ha conegut la renovació en bloc de tot el cos tècnic, entre el qual la del mateix Hontangas. En els pròxims dies, els calafins esperen anunciar l'arribada de nous reforços per continuar apuntalant la plantilla de cara a la següent temporada.