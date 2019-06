Clàudia Sabata confirma el seu gran moment i s'imposa a l'Olla de Núria

La corredora berguedana Clàudia Sabata va aconseguir la victòria ahir en la cursa femenina de la tretzena edició de l'Olla de Núria, una de les competicions més tradicionals del calendari català, que, a més, es va poder seguir a través de la retransmissió en directe que en va fer la Televisió de Catalunya. Sabata, que la setmana anterior ja havia aconseguit un podi a la clàssica de Zegama-Aizkorri, va guanyar amb un temps de 2 hores, 55 minuts i 59 segons, davant d'Eli Gordón (2h 57' 42'') i de Núria Gil (3h 00' 29'').

Sabata va anar al capdavant de la cursa des de l'inici. En el primer tram va seguir el ritme que marcava Fátima de Diego i en la baixada del Puigmal va distanciar-se'n per anar de cap a la victòria, ja que no va ser seguida per cap altra competidora. Així, va aconseguir un dels objectius que tenia marcats a l'inici de la temporada, i més tenint en compte que ja havia quedat dues vegades segona en aquesta cursa. En declaracions a TV3, va afirmar que «he anat fent la meva cursa seguint les sensacions que tenia. M'he trobat bé, sobretot al tram final», i això va ser suficient per assegurar la victòria. En la competició masculina, el triomf va ser per a Oriol Cardona, amb 2h 20' 07'', davant de Jan Margarikt (2h 20' 43'') i de Pere Rullán (2h 23' 53''). La cursa, de 21,5 quilòmetres de recorregut i amb 1.940 metres de desnivell, va tenir uns 700 participants.