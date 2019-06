Itàlia sorprèn Austràlia a última hora i triomfs per al Brasil i Anglaterra

La selecció italiana femenina de futbol, que tornava a una Copa del Món després de vint anys d'absència, va donar la sorpresa del torneig fins ara i va derrotar una de les candidates a competir pel triomf, un conjunt australià que va pagar les facilitats defensives que va donar i va caure (1-2).

Tot i un gol ben anul·lat a les transalpines per fora de joc de Bonansea, Austràlia es va avançar en el marcador per culpa d'un penal de Gama a Kerr que va transformar l'estrella de les mathildas. A la represa, la mateixa Bonansea va igualar el partit a l'inici. Després, Itàlia va castigar el rival a còpia de contraatacs i va comptar amb la gran actuació de la portera, Laura Giuliani, que va avortar totes les centrades. En el darrer minut, una falta lateral amb errada de la portera d'Austràlia, Lydia Williams, va permetre que l'omnipresent Bonansea anotés el gol del triomf quan només faltava mig minut per al final del descompte.

En el mateix grup, el Brasil no va tenir gaire problemes per der-rotar Jamaica (3-0) amb una exhibició de Cristiane, autora d'un hat-trick. La blaugrana Andressa Alves va errar un penal. D'altra banda, també va començar el grup D, amb victòria d'Anglaterra per 2-1 sobre Escòcia. Nikita Par-ris i Ellen White van avançar les angleses i Claire Emslie va reduir la distància. Avui, també del grup D, Argentina-Japó i comença el grup E amb el Canadà-Camerun.