El Manresa recupera la Tercera onze anys després en una temporada èpica

En una temporada plena d'entrebancs de tots tipus –la marxa de l'entrenador pocs mesos després d'iniciar la lliga, també la de jugadors, endarreriments en les mensualitats, el fraccionament d'una junta per diferents motius–, el primer equip del Manresa va superar ahir a la tarda el darrer escull, el darrer partit, el que havia de donar l'ascens a Tercera Divisió. Onze anys després davant un Nou Estadi pletòric, atapeït, el conjunt manresà va aconseguir retornar el club a la categoria desitjada, no sense èpica.

Un segon enfrontament de la promoció el disputat ahir que no va ser fàcil, ans el contrari, el Girona C, sobretot a la primera part, va mostrar-se superior als d'Andreu Peralta, i va disposar de clares oportunitats de gol. Fins i tot, a les acaballes del matx, i amb 0 a 0 al marcador, l'àrbitre va anul·lar un gol dels gironins per ajudar-se el davanter visitant de les mans. Sigui com sigui, el 0 a 0 final va donar valor al gol aconseguit per Noah el diumenge anterior a Riudarenes, un gol amb valor doble ja que allà el marcador va ser d'empat a un.

Els jugadors de dos equips van fer el passadís d'honor, abans de començar l'enfrontament, als quatre equips del futbol base del propi Manresa que han pujat de categoria aquesta temporada, tres d'ells a la màxima categoria, el cadet i l'infantil a Divisió d'Honor i un aleví a Preferent, i un altre aleví a Primera Divisió. També Manel Sala va rebre un petit obsequi del club manresà en el seu comiat com a jugador (la propera campanya serà l'entrenador del Manlleu a Primera Catalana).

El Manresa va començar el partit amb el mateix onze que ho va fer a l'anada, en aquest cas amb les baixes de Florent per lesió i de Sergi Soler per sanció. Després d'uns primers minuts amb el Manresa temorós, potser impressionat per unes grades plenes d'aficionats, el joc es va igualar, però va ser un miratge. Ben aviat es va veure que el Girona C havia vingut a passar l'estona. Al minut 8 va arribar un primer avís. El visitant Jaume Duran va fer una passada llarga cap a Dani Homet i, aquest després de guanyar l'esquena al seu defensor va fer una rematada creuada que es va estavellar al pal. Els atacants visitants no eren prou precisos, tot el contrari que els dels gironins. Jaume Duran ho va provar de falta directa al minut 13, però la pilota va anar a fora per ben poc.

Els manresans tenien la pilota però era el filial gironí el que causava perill. Després d'un llançament alt de Joel Priego (min 19), va arribar una altra bona oportunitat del Girona C. Ferran López va fer una centrada al segon pal on es trobava sol Uri Santos; aquest, amb tot l'avantatge, va donar la pilota al porter manresà quan venia per darrere un company seu en una situació favorable (min 24). El baluard manresà en atac, Noah, rebia una defensa molt ferregossa i tenia dificultats per arribar a la porteria contrària amb avantatge. Quan es complia la mitja hora de joc, Ferran López va fer una rematada amb el cap a una centrada per la dreta que va sortir a fora per sobre del travesser. Quatre minuts després, centrada per l'esquerra del mateix Ferran López cap a Lluc Banús; aquest, dins de l'àrea, va fer un bon control, desorientant el seu marcador, però el seu llançament, col·locat va sortir a fora.

Al minut 41 va arribar una acció polèmica quan amb el porter del Manresa a terra per una lesió, el Girona C va continuar la jugada d'atac i Ferran López va estar a punt de marcar malgrat les protestes locals.

El segon temps va ser diferent. La superioritat del Girona C no va ser tan manifesta, només als primers minuts. Un punt d'inflexió va ser un gol anul·lat als visitants per fora de joc al min 59. A partir de llavors, el Manresa va donar la sensació de tenir la situació més controlada, encara que el resultat de 0 a 0 era molt perillós. Al minut 61, els jugadors manresans van reclamar un penal per unes possibles mans. El joc era equilibrat amb fermesa defensiva. Al minut 67, Priego va fer una bona acció individual per la banda esquerra que va acabar amb un xut a fora.