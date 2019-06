El Mundialet arriba a la setzena edició i dona embranzida al futbol femení

El Mundialet Intercultural de Manresa arriba enguany a la seva 16a edició i convertit en un esdeveniment esportiu clàssic de l'estiu esportiu manresà i comarcal. Són 16 anys de molts esforços i treball en equip de molta gent i entitats, de forma especial els seus organitzadors: la ONG Diapo, a la qual cal sumar el suport del Centre d'Esports Manresa, Càritas i l'Ajuntament de Manresa, entre d'altres col·laboradors.

A l'entorn del futbol, aquesta pràctica esportiva esdevé una gran eina i una gran experiència de convivència en la diversitat i, en tractar-se d'un torneig intercultural, hi conviuen i participen gent arribada de diversos llocs del món (Europa, Àfrica, Amèrica, etc), o bé ja nascudes ja aquí, exemple de com n'és de diversa la ciutat de Manresa, que compta amb població provinent de 108 països diferents.

L'acte de presentació de la nova edició del torneig s'ha fet avui al migdia i ha anat a càrrec de la regidora de Cohesió Social en funcions de l'Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich; Arcadi Prat (Federació Catalana de Futbol); i representants de l'organització Moctar Thera (Senegal-ONG Diapo), Luis Villa (CE Manresa); Jorge Pulido (speaker); i Verónica Jaramillo (Equador); així com alguns jugadors i jugadores dels equips participants.

El dia de la inauguració serà aquest dissabte 15 de juny a les 16.30 h a l'Estadi del Congost, un acte o s'hi farà la desfilada de tots els equips participants. L'any passat l'equip de Xile va ser el guanyador del torneig i farà el partit inaugural amb Paraguai.

Els diversos tornejos que s'agrupen al voltant del Mundialet tindran lloc des del dissabte 15 de juny i fins el diumenge 28 de juliol al Congost, on hi haurà la gran final