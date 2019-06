El Parets posa fi al somni de la Copa del Pradenc

El Pradenc no va poder prolongar la seva participació a la Copa Catalunya i va perdre amb claredat a casa davant el Parets per 0 gols a 4. El conjunt lluçanenc, campió del seu grup de Quarta Catalana, havia derrotat en les rondes anteriors el Castellnou i el Joanenc B, guanyadors dels seus respectius grups en la mateixa categoria. Posteriorment, també va superar un campió de Tercera Catalana, el Torelló, en la tanda de penals. En la quarta fase, però, no va poder fer el mateix i va caure davant d'un Parets molt superior.

L'equip vallesà, que es va proclamar campió del renyit grup quart de Segona Catalana, va imposar des de l'inici la seva teòrica superioritat i no va donar cap opció als locals. Al descans l'electrònic ja reflectia un clar 0 a 2, i a la represa els visitants el van doblar el resultat amb el 0 a 4 final.