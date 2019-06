Puig-reig acollirà aquest juny un campus de futbol de tecnificació dirigit en anglès

El municipi de Puig-reig albergarà a final d'aquest mes de juny l'Elite Soccer Experience, un campus de futbol de tecnificació que s'impartirà en llengua anglesa. L'activitat, que es portarà a terme del dimarts 25 al dissabte 29 de juny de les 9 del matí a les 7 de la tarda (amb opció al servei d'acollida des de les 8.30 del matí), estarà dirigida a nens i nenes d'entre cinc i setze anys.

Al llarg de la jornada, els participants podran realitzar entrenaments teòrics i pràctics, analitzar vídeos, practicar habilitats futbolístiques i gaudir de jocs i tallers diversos, a més d'entrenaments de porters. Tot això es durà a terme al camp de futbol, al pavelló i a la biblioteca de la localitat. Un cop hagin finalitzat totes aquestes activitats, al final de la jornada també tindran l'oportunitat de refrescar-se amb un bany a la piscina municipal.

Les inscripcions per al campus, que inclouen l'assegurança i el material (format per dues samar-retes, dos pantalons, dues mitges i un sac) es poden fer a l'oficina del CE Puig-reig, a través del correu electrònic secretaria@cepuig-reig.cat o bé al telèfon 606 422 160. Els preus són de 185 euros per als jugadors de l'entitat i de 195 per a la resta (els germans tindran un descompte de 10 euros).

El campus l'impartiran dos futbolistes de les nostres comarques: el berguedà Marc Grifell, jugador de l'Eastern Florida Titans dels Estats Units, i el navassenc Oriac Vilà, dels Quinnipiac Bobcats nord-americans.