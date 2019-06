El Sedis obté la salvació gràcies al domini del rebot i el nivell defensiu

El Sedis Hidrology es mantindrà almenys un any més a Primera Catalana gràcies a la victòria d'aquest cap de setmana enfront del Vendrell (64-54). Els homes de David Vallvé no ho van tenir fàcil per superar un conjunt poderós físicament, que ja els havia gua-nyat en la jornada anterior.

El Sedis va sortir amb un bon grau de concentració i encertat ofensivament, que el va permetre tancar el primer quart amb una avantatge de 3 punts (19-16). A mesura que avançava el segon període el Vendrell aconseguia imprimir el seu ritme de joc, imposant el seu físic i fent mal en les zones interiors d'un Sedis que va veure com no només li escurçaven el desavantatge, sinó que li remuntaven el matx, just abans que sonés la botzina que indicava el final del primer temps (34-36).

A la represa, el conjunt de la Seu d'Urgell va oferir un altra cara, sobretot en defensa, on va estar molt més atent en el rebot, en capturar-ne la gran majoria, i sense deixar que els tiradors visitants llancessin còmodament. En atac no van estar del tot encertats, però el bon nivell defensiu els servia per dominar el partit (46-44).

El matx no estava tancat, la diferència era només de 2 punts, però les sensacions eren positives per a un Sedis que havia canviat la dinàmica del matx al segon temps. En el darrer quart no hi va haver sobresalts i els urgellencs van seguir dominant el rebot, fet que els va donar confiança per continuar defensant amb seguretat i per assolir el màxim avantatge, de 10 punts, en l'última jugada del partit (64-54). Amb aquest triomf, el Sedis Hidrology posa el punt final a la temporada amb la salvació a la butxaca.