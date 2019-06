Cady Lalanne fitxa pels Sakers de Seül

El pivot haitià Cady Lalanne, que va esdevenir un dels puntals del Baxi Manresa dins la pintura la darrera temporada, jugarà la temporada vinent als Changwon LG Sakers de Seül (Corea del Sud), segons va informar a través de Twitter el seu agent, el serbi Misko Raznatovic.

«Lalanne ha firmat el contracte amb els Sakers de Seül per a la temporada 2019-20!», va piular Raznatovic, posant punt final així a un possible retorn a Manresa o als rumors d'un possible fitxatge per part d'un dels millors equips europeus, el Reial Madrid. El pivot va ser un home clau en l'èxit dels manresans i va contribuir amb 10,9 punts i 5,3 rebots per partit en una temporada històrica que va acabar amb l'equip classificat per als play-off pel títol.

De fet, Lalanne ja va marxar fa uns dies de la capital del Bages per incorporar-se temporalment al Piratas Quebradillas de Puerto Rico, club que l'ha fitxat per disputar el play-off de la seva lliga. Als quarts de final els Piratas, que van ser quarts a la lliga regular, s'enfronten als Capitanes de Arecibo, cinquens. Aquesta matinada s'havia de disputar el primer partit.