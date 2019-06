El club comença a treballar per formar una plantilla competitiva

Un cop acomplert l'objectiu de l'ascens, comença la feina per al nou secretari tècnic, Xavi Ribera, per formar un equip competitiu en una categoria molt complicada. la intenció , segons Ribera és «comptar amb exjugadors de l'entitat que siguin vàlids per a la Tercera Divisió. També hem d'implicar-hi els clubs de la comarca, i amb la columna vertebral de l'equip que ha aconseguit l'ascens. Aquesta setmana comencem a fer gestions per concretar coses. També confiem en el suport que ens pot donar el filial d'un equip de Primera Divisió».

El Manresa vol que l'equip giri al voltant de l'entrenador Andreu Peralta, un dels artífexs de le la gesta d'aquesta temporada. «Nosaltres volem que ell continuï i sembla clar que ell vol seguir. Només falta concretar alguns petits detalls de la seva continuïtat».

Enguany, Andreu Peralta ha tingut al seu costat Joan Marín, els delegats José Antonio Sánchez i Josep Antoni Medina, l'entrenador de porters Josep Manel De Dios, el fisioterapeuta David León, el secretari tècnic Enric Moreno i l'assistent Antonio Ocaña. Per a la propera campanya, Xavi Ribera proposa la contractació «d'un preparador físic experimentat perquè en la nova categoria això serà bàsic tenint en compte la competitivitat que hi ha».