Espanya supera Suècia al Santiago Bernabéu i es fa forta en el liderat

La selecció espanyola va superar Suècia per 3-0 en un partit cor-responent a la fase de classificació de l'Eurocopa que es va jugar a l'estadi Santiago Bernabéu de Madrid. Amb aquest resultat, l'equip estatal amplia el seu liderat en el grup F de la competició, ja que acumula dotze punts, cinc més que els suecs, segons.

Després d'una primera meitat en què no es va moure el marcador, en la segona els homes dirigits per Robert Moreno (el seleccionador principal, Luis Enrique Martínez, era baixa per problemes personals) van ser més eficaços, i en el minut 64 l'àrbitre, l'escocès William Collum, va asse-nyalar penal per mans de Larsson. Sergio Ramos no va fallar i va situar l'1-0 en l'electrònic. Vint minuts després, nova pena màxima a favor dels espanyols, i Morata, que havia estat qui havia rebut la falta, la va transformar. Finalment, al 87, Mikel Oyarzabal va fer el tercer i definitiu gol gràcies a un xut encreuat que va batre Olsen.