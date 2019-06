José Luis Correa s'aparta i deixa pas a Luis Villa

Ara ja és oficial. José Luis Correa, president els darrers vuit anys, es distancia del Manresa i deixa el seu càrrec a mans del fins ara vicepresident Luis Villa, persona que ja ha dut la batuta de l'entitat les darreres setmanes arran dels problemes professionals que té el fins ara màxim mandatari.

Coincidint en el moments d'eufòria per l'ascens a Tercera Divisió, Correa, que va ser present diumenge al camp del Congost, va comentar per les xarxes socials que «deixo la presidència del club i la cedeixo a Luis Villa. Crec que és el moment de deixar-ho. Tot i això, ajudaré en el que pugui el Manresa».

José Luis Correa va entrar al Manresa el 2011 després d'una dura pugna amb la junta directiva encapçalada llavors per l'artesenca Teresa Puigbó. En aquell moment, Correa va prometre grans inversions que al llarg d'aquests anys ha acomplert amb escreix, malgrat que esportivament l'anhelat ascens a Tercera Divisió hagi arribat la temporada que Correa ha pogut fer menys inversió pels esmentats problemes professionals.

Ara, el seu vicepresident, Luis Villa, agafa el timó amb una junta renovada i amb molta il·lusió, sobretot tenint en compte que, esportivament, aquesta campanya difícilment es pot millorar. La feina precisament vindrà ara per mantenir unes categories molt competitives, pel que fa tant a la Tercera Divisió en el cas del primer equip com en la Divisió d'Honor en el del cadet i l'infantil, i la Preferent per a l'aleví.