El Madrid segella el seu accés a la final

El Reial Madrid és el primer finalista de la lliga Endesa després de vèncer a la pista del València Basket (78-85) i situar el 3-0 en l'eliminatòria de semifinals.

El matx va estar ple d'alternatives, però els jugadors dirigits per Pablo Laso van ser millors en els moments de la veritat, i això els va permetre obtenir una victòria d'equip, amb Campazzo (que va anotar catorze punts) com a líder. En els darrers vuit segons i amb el matx ja decidit, Jaume Ponsarnau va fer entrar a pista el santpedorenc Rafa Martínez, que va rebre un homenatge de l'afició valenciana i no va poder amagar les seves emocions.