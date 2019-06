El Manresa, entre històrics del futbol català

«Som de Tercera» es podia llegir a les samarretes que la plantilla del primer equip del Manresa va lluir en plena celebració per l'ascens aconseguit diumenge al Nou Estadi del Congost, en superar l'eliminatòria davant del Girona C.

Un cop confirmada la situació de l'equip per a la propera temporada, sense haver d'esperar decisions de despatxos, els manresans ja poden fer un cop d'ull al mapa de conjunts participants que queda a la categoria en la campanya 2019-20. Fa onze anys, el maig del 2018, els manresans van jugar el seu darrer partit a Tercera Divisió. Aquell curs, els rivals van ser el Barça B, el Sant Andreu, el Reus Deportiu, el Santboià, el Palamós, el Premià, la Rapitenca, la Pobla de Mafumet, el Banyoles, l'Europa, el Blanes, el Mataró, el Vilanova, el Manlleu, el Castelldefels, el Cassà, el Balaguer, l'Igualada i el Masnou. D'aquests, només seran contrincants del Manresa, el Sant Andreu, la Pobla de Mafumet, l'Europa i el Castelldefels.

Aquell any del descens (2008), el Manresa tenia un jugador, Sergi Soler, que ha participat ara en el retorn a la categoria perduda, tot i no poder jugar, per sanció, en el darrer enfrontament (precisament, diumenge, va anunciar la seva retirada com a futbolista. També hi jugava el flamant nou entrenador de l'Espanyol, el surienc David Gallego.

El Manresa es trobarà, des d'últim cap de setmana del mes d'agost quan comenci la competició, amb força clubs històrics del futbol català. Entre aquests, els esmentats Sant Andreu i l'Europa barcelonins, amb una llarga trajectòria; també de Barcelona, dos clàssics més com l'Horta i el Sants, aquest darrer que ha salvat la categoria gràcies a la compensació per l'ascens del Llagostera a Segona Divisió B. De prop de la Ciutat Comtal, un altre habitual de la categoria i fins i tot de més amunt com l'Hospitalet (hi ha participat sense èxit), per una banda, i el Prat, per l'altra. En el cas del Prat, encara està en plena lluita per pujar a Segona Divisió B. Diumenge, en el partit d'anada de la segona eliminatòria (n'ha de superar tres per ascendir), va empatar a zero, a casa, amb els canaris del Tamaraceite. En cas que el Prat acabés a la categoria superior l'Igualada ho aprofitaria com a conjunt millor tercer classificat dels dos grups de la darrera edició de la Primera Catalana. A tocar de Barcelona, un altre habitual de la Tercera Divisió com és el Castelldefels. També de la costa, el Vilassar, que retorna a la categoria com a campió del grup 1 de Primera Catalana. De la província de Barcelona, cinc equips, que són el Vilafranca, el Santfeliuenc, el Granollers i el Ter-rassa, i el San Cristóbal, també de la ciutat egarenca.

De Girona, dues formacions de la comarca de l'Alt Empordà, el Peralada (que ha descendit de Segona Divisió B després de l'experiència de ser filial del Girona) i un altre habitual com el Figueres. I de Tarragona, també dos conjunts, el de la Pobla de Mafumet i el Reus Deportiu B, tot i que en aquest darrer cas caldrà veure com acaba tenint en compte la crisi institucional que arrossega el club reusenc després del descens administratiu del primer equip des de la Segona Divisió estatal. I un equip nou és l'Andorra, que patrocina el blaugrana Gerard Piqué, campió del grup 2 de Primera Catralana amb un punt més que el Manresa a la classificació.