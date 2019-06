El surienc Josep García s'imposa en la quarta prova de l'estatal d'enduro

aRXIU PARTICULAR

Josep García va dominar la cursa celebrada a Infiesto (Astúries) aRXIU PARTICULAR

El pilot surienc Josep García va guanyar sense dificultats a la quarta prova del Campionat d'Espanya d'Enduro disputada a la localitat d'Infiesto (Astúries).

Després de mostrar el seu domini en l'última edició de la Trèfle Lozérien, el pilot de KTM va oferir un nou recital. García va imposar-se en els Supertests, marcats per la pluja i el fang. Les condicions de la prova eren dures per la falta d'adherència i el de Súria no va donar opció a cap dels seus contrincants, i va aconseguir una victòria amb més de dos minuts d'avantatge respecte del segon millor temps de l'etapa asturiana.

«No ha estat una setmana gens fàcil per a mi, ja que arribava molt cansat de l'Erzbergrodeo i havia passat un refredat i angines. Dissabte em vaig llevar a 38 de febre», va assegurar Josep García després de la victòria en les dues proves d'Infiesto (enduro1 i scratch).

Amb aquest doblet, tercer de la temporada, el jove surienc s'apropa al lideratge en la classificació de totes dues categories, i és a només dos punts d'Enric Francisco en scratch i a sis de Kirian Mirabet en la categoria d'enduro.

Després d'aquesta quarta cita del campionat estatal, García afronta la preparació de l'Hixpania Extreme, cursa puntuable de la World Enduro Super Series (WESS) del 21 al 23 de juny.