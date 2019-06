Adrián Román, del SH Manresa, obté la segona posició al català sub-12

L'esgrimidor del Club Sabre Hongarès Manresa, Adrián Román, va obtenir la segona posició en el Campionat de Catalunya sub-12 que es va disputar al Complex Esportiu Municipal Vell Congost. Román va aconseguir el podi a la modalitat de sabre.

Manresa també va acollir el campionat sub-10 en les tres modalitats d'esgrima (espasa, floret i sabre), igual que en sub-12. L'actuació d'Adrián Román va ser la més destacada per part d'un esgrimidor del Sabre Hongarès Manresa, ja que només va superat en la seva modalitat per Dario Olangua, del SAM de Barcelona, però no va ser l'únic participant en els campionat. Precisament el seu germà, Alejandro Román, també va participar en la mateixa categoria de sabre mixt sub-12, on va obtenir el novè lloc, i Jan Garcia (11è) i Eduard Santaulària (14è) també van representar el club manresà en la categoria. La millor noia en aquesta categoria va ser Laia Martín, de l'Escola Hongaresa d'Esgrima de Barcelona.

El SH Manresa també va tenir esgrimidors del club en el campionat sub-10 de sabre mixt. La millor posició la va aconseguir Mariona Sanahuja, qui va quedar molt a prop de pujar el podi en la cinquena posició i empatada a punts amb la quarta. També van competir en aquesta categoria Aleix Sas (10è) i Abril Fusté (11a). Els guanyadors en aquesta categoria van ser Mauro Romero (EHB) i Eleonora Azirova (SAM).

En la modalitat d'espasa sub-10 van vèncer Dídac Ciardella (SEA) i Ainara Funes (SAC Maresme) i en floret van aconseguir la victòria Júlia Castaño i Muhammad Ruiz (SAM). En espasa sub-12 van guanyar Pau Gili i Norma Benítez (Sala d'Armes del Penedès) i en la de floret de la mateixa categoria les victòries van ser per a Sebastián Gómez i Emma Collell (SAM).