Albert Oliver abandona l'Herbalife Gran Canària

L'Herbalife Gran Canària va anunciar ahir la desvinculació d'Albert Oliver amb l'equip després de sis temporades vestint la samarreta groga. El jugador de Terrassa, qui va jugar durant cinc temporades al Bàsquet Manresa, abandona el club canari com a màxim assistent històric de l'entitat a la Lliga Endesa. El club va expressar en un comunicat que «marxa de l'equip un jugador que ha deixat la seva empremta tant dins com fora de la pista». L'Herbalife Gran Canària va mostrar el seu agraïment a Albert Oliver per «la seva professionalitat i compromís durant tots aquests anys».

L'exjugador del Bàsquet Manresa va arribar al Gran Canària a la temporada 2013/14 procedent del Divina Seguros Joventut de Badalona i marxa de l'equip després de disputar 334 partits amb la samarreta groga, aportant un total de 2.296 punts i repartint 1.184 assistències. Oliver encara no ha anunciat si, als seus 41 anys, seguirà en actiu o es retirarà.