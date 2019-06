El Berguedà reconeixerà el seu talent esportiu amb una festa a Gironella

El Berguedà reconeixerà els esportistes, clubs, tècnics i aficions que més han destacat sobre el ter-reny aquesta temporada. Serà aquest divendres, en la tercera edició de la Nit de l'Esport del Berguedà, que organitza el portal digital Entre Rivals amb el suport del Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de Gironella. La gala de lliurament de premis, que es caracteritza per ser itinerant, tindrà lloc enguany al renovat Local del Blat de Gironella.

Com en la darrera edició hi ha una seixantena de nominats dividits en divuit categories diferents. Tres s'han obert a votació popular perquè el públic triï el guanyador. Són els premis a la millor esportista femenina, al millor esportista masculí i a la millor afició. Durant una setmana la plataforma digital ha recollit prop de 800 vots. Els premiats de la resta de categories s'han escollit a través del jurat, on, a banda de membres de l'organització i representants de l'àmbit esportiu de la comarca, també s'han afegit els guanyadors dels tres premis populars del 2018: els atletes Clàudia Sabata i Toni Baños, i la Penya que S'arrenca, que va guanyar el premi a la millor afició.

El periodista berguedà Marc Canturri, de l'Entre Rivals, va explicar ahir durant la presentació de la gala que, a part de lliurar els premis als guanyadors de cada categoria, també es farà un reconeixement a una trentena de campions berguedans que han destacat en competicions d'àmbit català, estatal o internacional, segons la llista que els han fet arribar les entitats esportives. També es lliurarà el premi d'honor a l'esport berguedà, enguany, per al Cadet A del Club Esportiu Berga per haver assolit l'ascens de Primera Divisió a Preferent.

El president del Consell Comarcal en funcions, Josep Lara, i el conseller d'Esports en funcions, Abel Garcia, van destacar durant la presentació la bona salut esportiva que viu la comarca. «Si aquests premis no existissin, s'haurien d'inventar per reconèixer la tasca que fan els clubs, els esportistes i els entrenadors», va dir Garcia. Per la seva banda, el regidor de Gironella en funcions Lluís Vall va anunciar que el lliurament de premis «s'ha plantejat en un format gala per reconèixer la tasca d'aquests esportistes com es mereixen». L'acte s'iniciarà a les 9 de la nit amb un sopar pel que encara hi ha places disponibles (cal reservar-les a www.entradium.cat) i, a banda de l'entrega de premis, també hi haurà l'actuació musical del grup gironellenc Betirako.