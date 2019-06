El CAM i el CAI brillen en els campionats catalans sub-20 i sub-23 amb 23 medalles

Tres ors per a Montserrat Montanés arxiu partIcular

Èxit participatiu de l'Avinent CA Manresa i del CA Igualada Petromiralles en els Campionats de Catalunya sub-20 i sub-23 celebrats a Camp Clar (Tarragona).

Per part del CAM, cal esmentar el rècord absolut de l'entitat a càr-rec de la manresana Meritxell Tar-ragó en la final dels 400 llisos sub-20 en marcar uns brillants 55"84, i el triplet d'or assolit per la llançadora Montserrat Montañés en proclamar-se campiona catalana sub-20 en pes (11,24 m), disc (37,45 m) i martell (52,83 m). També del CAM, i el català sub-20, títols per a Josep Maria Llanas en els 200 llisos (22" 47), Toni Baños en 3.000 obstacles (9' 16" 44) i Laia Solà en els 100 llisos (12" 25). Subcampionat català per a Judith Sellarés en javelina (36,12 m); i bronze català per a Josep Maria Llanas en 100 llisos (11" 02); i posicions de finalista per a Anna Cabrera, quarta en javelina (34,46 m.m.p.) i cinquena en pes (9,48 m); Judit Martínez, cinquena en martell (37,50 m m.m.p.) i Gerard Manzano, vuitè en 400 llisos (52" 78).

En el català sub-23, títols catalans per a Ellà Bestué en llargada amb 5,68 m i Eva Muñoz en 10.000 marxa amb 59'16"73; i bronzes per a Emilia del Hoyo en 100 tanques (14" 58), Ellà Bestué en triple (11,75 m) i Mar Garcia en 200 llisos (26"18). I posicions de finalista per a Júlia Quevedo, quarta en triple salt (11,71 m), Marc Sanjust, quart en 100 ll (11"45) i Marc Sanjust, quart en 200 ll (23"36).

En el cas del CAM i en sub-23, van sobresortir les actuacions de Naima Ait Alibou, bicampiona en els 800 llisos (2'16"24) i en els 1.500 llisos (4'33"12). També era campió Abdessamad Oukhelfen en els 1.500 llisos (3'53"52). Medalles d'argent per a Anna Asensi en els 100 llisos (12"70), i que era a més quarta en els 200 llisos (26"25), i per a Nora Taher en triple salt (12,95 m). I medalla de bronze era per a Abdelhakim Hamid en 3.000 obstacles (9'25"47), que a més era quart en els 1.500 llisos (3'57"57). Cristina Fernández era quarta en disc (32,90 m), i Antoni Vázquez, vuitè en els 800 llisos (2'01"28), i onzè en els 1.500 llisos (4'21"16).

En sub-20, van sobresortir Marina Suria, subcampiona en 5.000 llisos (19'46"26), i Sergi Santamaria, en 3.000 llisos (9'44"20), i desè en 1.500 llisos (4'25"33). I bronze per a Erik Gutiérrez en martell (29,76 m). Theo Ruiz va ser quart en perxa (4,45 m) i Marta Garrido, cinquena en javelina (31,82 m).