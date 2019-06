El CN Minorisa tanca la temporada guanyant en l'eliminatòria final

El CN Minorisa va fer valer la victòria a fora de casa en el partit d'anada i va superar l'eliminatòria per la classificació final amb el CN Granollers B gràcies a l'empat obtingut a casa en el darrer enfrontament de l'any. Malgrat això, els manresans van trigar ben bé fins al tercer període per igualar l'avantatge que van anar aconseguint els vallesans.

El primer quart va ser preocupant, amb un 0-2 al marcador, tot i que un gol de Puerta va encongir el marcador al final del període. Malgrat les nombroses ocasions de superioritat, en el segon període no hi va haver gols i no va ser fins ben avançat el tercer que el Minorisa es va avançar amb gols de Puerta, Muns i Muñoz.

A partir d'aquell moment, les igualades es van anar repetint, però sempre amb avantatge dels locals. En els darrers vuit minuts, es va repetir el mateix argument, però sempre amb avantatge dels bagencs, que van aconseguir un parcial d'empat a quatre que ja els va valer.