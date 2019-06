Dos aspirants al tron del CN Minorisa

El jove CN Minorisa, hereu del desaparegut CN Manresa, està d'eleccions per rellevar l'actual junta directiva, presidida per Lluís Lázaro, després de finalitzar el seu mandat. Aquest divendres, a les piscines municipals, més de 300 socis tindran dret a escollir nou president entre dues candidatures que han estat validades per la junta electoral. La majoria dels associats són familiars directes dels esportistes de les seccions del club: natació, natació artística, waterpolo i triatló.

Una està capitanejada per Montse Gomariz, nedadora encara en actiu com a màster. Presenta una junta amb persones conegudes al CN Manresa, moltes de relacionades amb el club com a pares d'esportistes. Com a vicepresident primer, Ivan Sánchez; vicepresident segon, Jordi Serracanta; Elisabet Ventura, com a secretària; Cristian Marc Huerta, com a tresorer, i els vocals Lourdes Aymerich, Albert Estiarte, Olga Estupinyà, Gemma Pedragosa, Toni Porcel i Antonio Rey.

L'altra candidatura és bàsicament formada per pares d'esportistes del CN Minorisa que volen donar un altre aire a l'entitat. Està encapçalada per Jordi Noé Vilà, que en seria el president en cas de sortir escollit; la resta de components de la junta serien Maria Garcia com a vicepresidenta, Daniel del Blanco com a secretari, Malgoratza Banasik-Kasprzyk com a tresorera, i Jordi Sala com a vocal.

Les votacions de divendres, que tindran lloc a les oficines del club, tindran dos torns: de les 11 del matí a la 1 del migdia i de les 4 de la tarda a les 8 del vespre. Posteriorment, després del recompte, la junta electoral donarà a conèixer els resultats.