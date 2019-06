Enfortir el baluard del futbol sala manresà

La celebració dels actes de commemoració del quarantè aniversari del Manresa Futbol Sala, el vaixell insígnia d'aquest esport a la ciutat, ha incitat la junta directiva del club a assumir l'organització de la 49a Nit de l'Esportista de Manresa. Un exemple més del compromís de l'entitat amb la societat civil manresana.

La gran festa de l'esport de la capital del Bages s'iniciarà aquest vespre, a dos quarts de nou, al teatre Kursaal. La presentació de l'acte anirà a càrrec de l'humorista Pep Plaza i José Ferreras hi farà una exhibició de freestyle futbol.

Pel que fa al club organitzador, el Manresa Futbol Sala, enguany, tal com dèiem, aquell projecte que va sorgir de la passió esportiva de Pere Joan Pusó, Jordi Pusó i Francesc Dalmau el 1979, i que es va forjar a cavall del pati d'una fàbrica tèxtil de caràcter familiar i dels somnis de joventut concebuts al carrer de Sant Llorenç de Brindisi, compleix la quarantena.

En plena maduresa, el Manresa Futbol Sala ha esdevingut un dels principals referents esportius de la capital del Bages. El primer equip és un clàssic de la tercera categoria del futbol sala estatal i sovinteja les posicions capdavanteres del grup 3r de Segona B, i els tretze equips base de l'entitat formen un dels planters més reputats de Catalunya.

La desaparició recent de persones fonamentals en la història del club, com l'expresident Joan Antoni Pusó i l'entranyable delegat Josep Maria Puig, que es van afegir a les anteriors de Miquel Tort, Miquel Bermusell Calvet i Josep Casajuana, poden haver reforçat la determinació de la junta del Manresa Futbol Sala de commemorar adequadament el quarantè aniversari de l'entitat. La trobada d'exjugadors que va acollir, el 4 de maig, el restaurant Can Vila d'Artés va obrir un programa d'actes que la coorganització d'un torneig juvenil de caràcter internacional, a final d'agost, i el partit amistós que el primer equip jugarà el setembre contra un equip de Primera Divisió, clausuraran.

En la temporada esportiva que acabarà a final de mes, el Manresa Futbol Sala ha encarat i aprovat reptes transcendents per al present i per al futur de l'entitat.

El primer equip, en ple procés de rejoveniment i manresanització, ha segellat el subcampionat de lliga i la classificació per a la propera edició de la Copa del Rei, mentre joves jugadors com Santa, Pep Costa, Nil Roijals i Òscar Arenas adquirien l'experiència i el bagatge competitiu necessaris per exhibir tot el seu potencial. La renovació íntegra del bloc de jugadors fa vaticinar un reeixit futur.

Pel que fa a la base, els ascensos a Primera Divisió del cadet B i de l'infantil B, i a Segona del tercer equip infantil, l'anomenat C, propicien que tots els equips formatius del Manresa Futbol Sala militin, la propera temporada, a la màxima categoria possible, ja siguin les formacions A, B o C. No en va, el Manresa Futbol Sala està representat a la Lliga Nacional Juvenil, i a la Divisió d'Honor cadet, infantil i aleví. El club preveu incidir en el creixement del nombre d'equips formatius amb la formació d'un infantil D.

Disposar d'un pavelló en exclusiva per potenciar qualitativament i quantitativa el futbol sala base i assolir la complicitat del teixit empresarial de Manresa i el Bages per afrontar l'anhel de jugar a Segona Divisió, són els grans desafiaments futurs del club.