UNA FESTA QUE FA MÉS GRAN lA RIQUESA ESPORTIVA A CATALUnYA

nguany l'esport manresà ha viscut moments ben dolços en moltes especialitats. Un cop més, des de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física ens afegim gratament ara al reconeixement que rebran els esportistes i entitats durant la 49a Nit de l'Esportista de Manresa per tal de distingir la trajectòria i els mèrits acumulats durant la temporada passada.

Fa gairebé cinc dècades que us reuniu per felicitar la bona feina i l'esforç de la família esportiva d'aquesta ciutat tan viva. I estic convençut que ho feu amb ganes, il·lusió i conscients que el secret del potencial de l'esport català es troba, en bona part, en la seva diversitat territorial, on cada població i cada comarca aporta la seva dosi de talent humà, de gran capacitat de treball i èxit esportiu.

El grup d'atletes de totes les edats, tècnics, directius i clubs que rebreu enguany el guardó formeu part d'aquesta riquesa esportiva que hi ha a Catalunya, que no només es nodreix dels campionats guanyats, sinó també dels valors que mostreu a petits i grans a través de la vostra activitat. La humilitat, un gran esperit de superació, el sacrifici, joc net, el respecte o la solidaritat us dignifiquen com a persones, ens fan créixer com a país i esdevenen eines de cohesió social i d'igualtat. Des de la Generalitat, ens reconforta molt veure com el suport i la col·laboració que mantenim amb les entitats esportives i les associacions ens ajuda a poder millorar la qualitat de vida dels catalans i catalanes.

I és que aquests objectius són inassolibles sense l'esport i l'activitat física. És per aquest motiu que enguany hem canviat l'antiga denominació de la Secretaria General de l'Esport i li hem afegit l'Activitat Física, amb la voluntat de convertir aquest sector en el quart pilar de l'estat del benestar i tenir un país d'èxits esportius però també una societat més saludable, on la pràctica de l'activitat física sigui un hàbit diari i durant tota la vida de les persones.

Aquesta és una feina que hem de fer tots junts. El sector públic i el privat. Administracions –grans i petites–, les entitats i persones. I estic convençut que podrem comptar amb el compromís, experiència i excel·lència de municipis com Manresa per ajudar-nos a assolir aquesta fita i refermar Catalunya com un país esportiu de primer nivell internacional. Per acabar, felicito els premiats i agraeixo tant l'aposta de l'Ajuntament per mantenir aquesta emblemàtica Nit de l'Esport, una de les més antigues que hi ha al nostre país, com el suport dels mitjans de comunicació i al Club Manresa Futbol Sala, al qual aprofito per felicitar pel 40è aniversari.

Gràcies a tots per enriquir l'esport de Catalunya!