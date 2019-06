Inauguren el Cruyff Court Manel Estiarte a Manresa amb l'històric waterpolista olímpic i els nens com a protagonistes

Manresa ha celebrat aquest dimecres l'acte d'inauguració del camp de futbol Cruyff Court Manel Estiarte. Si bé aquesta instal·lació situada a la plaça Milcentenari funciona a ple rendiment des del desembre passat, aquest matí s'han realitzat l'estrena oficial amb la presència del waterpolista olímpic manresà, Manel Estiarte, que és el padrí de la instal·lació.

L'acte ha comptat també amb la presència de Valentí Junyent, alcalde de Manresa en funcions; Pati Roura, directora de la Fundació Cruyff; Susila Cruyff, filla de Johan Cruyff i presidenta de la Fundació; Jaume Massana, director territorial de la Fundació Bancària "la Caixa"; Xavier Bertolín, director àrea d'Acció Comercial i educativa de "la Caixa"; Josep Vives, portaveu de FC Barcelona; entre d'altres. Prèviament, els convidats a l'acte han assistit a una recepció a l'Ajuntament de Manresa.

La posada en marxa de la instal·lació s'ha completat amb la participació de més d'un centenar de nens i nenes de les escoles Renaixença i Paré Algue Manresa, equipats amb les samarretes de la Fundació Cruyff, alguns dels quals han realitzat un partidet de cinc minuts reforçats amb Manel Estiarte i Susila Cruyff. Durant l'acte els membres de l'equip de futbol de la Renaixença han rebut les medalles per la seva bona participació al torneig Cruyff Court 6vs6 celebrat a Igualada, i que també va escollir el jugador manresà Ahmed Tazaghart en l'equip ideal del torneig.



Manel Estiarte: «Cruyff va ser una persona excepcional i un referent per a tots nosaltres»



Manel Estiarte s'ha mostrat "content i orgullós" d'apadrinar aquest camp a "casa meva i rodejat de manresans". Davant les preguntes dels joves estudiants que han exercit de periodistes, Estiarte ha qualificat Johan Cruyff de "persona excepcional i un referent per a tots nosaltres" i ha explicat diverses anècdotes de la seva relació amb el futbolista i tècnic holandès on sempre va demostrar "que era una persona especial, bona i de qui vaig aprendre a ser millor persona".

Estiarte s'ha dirigit als nens per assegurar "l'esport serveix per viure emocions, per guanyar, per perdre, però sobretot per aprendre i esforçar-se". El waterpolista olímpic i actual membres de l'equip tècnic de l'equip de futbol Manchester City també ha explicat l'actual relació "professional i d'amistat amb Pep Guardiola i "la gran temporada realitzada amb el City, guanyant quatre títols".

Per acabar Estiarte ha afirmat que "els seus millors amics continuen sent els de la infantesa, els que van conviure molts anys al Club Natació Manresa" i ha recordat "la emoció i la felicitat" de la medalla d'or d'Espanyaaconseguida als Jocs Olímpics d'Atlanta.

Durant els parlaments, l'alcalde de Manresa en funcions, Valentí Junyent, ha tingut paraules d'agraïment a les tres fundacions (Cruyff, Barça i la Caixa) "per haver triat Manresa" a l'hora d'instal·lar aquest camp. Pati Roura ha animat als nens a fer-lo servir i "cuidar-lo molt". Xavier Bertolín ha explicat el compromís de la Caixa en un projecte que ha suposat la instal·lació de 270 camps arreu del món, i Josep Vives ha subratllat la necessitat de practicar esport i fer-ho amb els valors que divulgava Johan Cruyff i "de referents com és el Manel Estiarte".



S'instal·laran 15 Cruyff Courts a Catalunya



Aquesta instal·lació és el fruit de l'aliança entre la Fundació Cruyff, la Fundació Bancària «la Caixa» i la Fundació Barça per a la construcció, manteniment i dinamització d'un total de 15 Cruyff Courts arreu de Catalunya, prioritzant zones desfavorides per fomentar la inclusió social d'infants i joves especialment vulnerables a través de la pràctica de l'esport.

Els Cruyff Courts són petits camps de d'ús lliure que tenen com a objectiu fomentar l'esport i inculcar valors com la responsabilitat, la integració, el joc en equip i la superació personal, així com aconseguir prevenir el sedentarisme i l'obesitat infantil.

El Cruyff Court Manel Estiarte és el desè del quinze que s'inauguraran a Catalunya. Aquest camp estrenat a Manresa se suma al Cruyff Court Sergi Roberto de Reus, el Cruyff Court Ronald Koeman de Sant Vicenç dels Horts, el Cruyff Court Andreu Fontàs de Banyoles, el Cruyff Court Les Roquetes de Ronaldinho, el Cruyff Court Gerard Piqué de Sant Guim de Freixenet, el Cruyff Court Hristo Stoichkov de Martorell, el Cruyff Court Sergio Busquets de Badia del Vallès, al Cruyff Court Carles Puyol de la Pobla de Segur. L'embrió d'aquest projecte va ser la creació del Cruyff Court Xavi Hernández a Terrassa, que va posar els fonaments de l'acord.



Eina d'inclusió social al mig del Centre Històric



La instal·lació d'aquest nou camp respon a l'aposta de l'Ajuntament de Manresa per continuar les iniciatives per a la millora i la rehabilitació del Centre Històric de la ciutat, així com per desenvolupar el pla urbanístic d'aquest espai de la plaça Milcentenari que està qualificat com a zona verda -com a parc públic- des del pla general del 1981 i que ha mantingut aquesta qualificació tant en el pla del 1997 com en el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que es va aprovar l'any passat.

Des del govern municipal es considera que aquesta nova instal·lació contribuirà també a ajudar els joves a fer esport en un entorn segur, especialment en una zona de la ciutat on hi ha manca d'instal·lacions esportives, així com per fomentar la pràctica esportiva com a eina educativa i de cohesió social.



Pista pública d'ús lliure



Cal ressaltar el fet que aquesta instal·lació té el caràcter de pista pública d'ús lliure, tot i que l'Ajuntament de Manresa també preveu que hi pugui haver reserves per activitats organitzades, sobretot per entitats que treballen en l'educació en el medi obert, com són Joves Nucli Antic, el Casal de Joves la Kampana, Associació de Veïns Barri Antic, Centre Obert del Casalot. El sistema de reserva està gestionat per l'Ajuntament, a través de la regidoria d'Esports, i que també permet fer-se on line.

L'Ajuntament, de cara als propers mesos , preveu actuacions en aquest espai adreçades a millores a l'entorn del camp, per dotar-lo de més infraestructures de joc i donar-li un aspecte molt més de parc urbà, realitzant canvis de paviment, augmentat el nombre d'arbrat i definint nous espais de joc. En aquests moments s'està treballant en la redacció d'aquesta proposta.