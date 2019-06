Manresa és una ciutat que viu amb l'esport

ón 49 edicions de la Nit de l'Esportista de Manresa, una xifra que parla per si mateixa i ens diu que Manresa és una ciutat que viu l'esport i amb l'esport des de fa molts i molts anys. Sou una ciutat que cada cop teniu un nombre més elevat de practicants, els clubs i les entitats gaudeixen d'una magnífica salut i l'equip de govern sempre ha estat capaç de donar resposta a les veïnes i veïns i ha ofert una bona planificació esportiva i les eines adequades perquè tothom pugui practicar el seu esport, començant per unes instal·lacions de primer nivell. Per aquest motiu us vull felicitar i donar-vos les gràcies per la feina que feu.



Com ja es tradicional en aquesta gran festa de l'esport de la vostra ciutat, l'organització de la vetllada és compartida. Recau en la regidoria d'Esports i en els mitjans de comunicació locals, però també en una entitat, aquest any el Club Manresa Futbol Sala, que celebra el seu 40è aniversari. Felicitats al club per la feina feta durant tants anys i vull encoratjar-vos a seguir contribuint a posar el nom de Manresa en el mapa de l'esport. No voldria deixar de destacar, tampoc, que un any més l'Obra Social de La Caixa col·labori en aquesta Nit de l'Esportista. Un any més esteu al costat de l'esport i participant de la vida de la ciutat. Moltes gràcies.

I felicitats, per descomptat, a tots els guanyadors i a tots els nominats perquè de ben segur que tots sou mereixedors de rebre un premi pel vostre esforç i per la bona feina que feu com ambaixadors de Manresa. Esportistes, entrenadors, directius, voluntaris, famílies, vosaltres sou els que feu possible que Manresa aconsegueixi any rere any èxits esportius i, sobretot, els que faciliteu que l'esport estigui ben viu i a l'abast de tothom. Avui és el vostre dia, la vostra festa, i per aquest motiu tots sou guanyadors i rebeu la meva felicitació sincera.

Gaudiu d'una magnífica Nit de l'Esportista!