Les motos antigues tornaran a Monistrol per vintè cop

La Trobada de Motos Antigues de Monistrol de Montserrat-Ruta dels Portals, que tindrà lloc aquest diumenge, arribarà a la vintena edició i es consolida com una de les cites d'aquestes característiques més destacada del panorama català del sector.

En el decurs dels darrers anys, la xifra de participants s'ha estabilitzat al voltant de les 120 motos i uns 160 protagonistes, entre els mateixos pilots i els acompa-nyants, que aprofiten la jornada, habitualment assolellada i calorosa, per gaudir d'un dia de germanor al voltant de la muntanya de Montserrat i la ruta que proposa aquesta trobada.



Sense competitivitat

La voluntat de l'entitat organitzadora, els Amics de les Motos de Monistrol de Montserrat, és continuar la tradició que evidencia el lligam i la tradició entre aquesta vila i el món motociclista a través d'una activitat que no comporta cap competitivitat, ja que no hi ha classificacions. Només es tracta de gaudir de la motocicleta clàssica en un entorn i un recorregut que acullen centenars de motoristes, principalment els caps de setmana.

La convocatòria per als participants serà a les vuit del matí de diumenge a la plaça de la Font Gran de Monistrol de Montserrat. A les nou, els participants sortiran cap a Montserrat, a esmorzar, i tornaran per Monistrol per anar a Collbató, el Bruc, on hi haurà una segona aturada, Marganell i Castellbell i el Vilar, abans de tornar.