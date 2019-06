La pivot Tinara Moore reforçarà el joc interior del Cadí la Seu

La nord-americana Tinara Moore, procedent del València Basket, és el segon fitxatge interior del Cadí la Seu de cara a la temporada vinent, segons ha comunicat aquest dimecres el conjunt urgellenc. Després de l'arribada de la sueca Elin Gustavsson, provinent del Baxi Ferrol, el Cadí aconsegueix els serveis d'una altra basquetbolista amb experiència a la Lliga Femenina. El conjunt de la Seu també ha fitxat la base Laura Peña i l'exterior Jovana Nogic.

Moore, de 23 anys i 1,90 metres d'alçada, va fer unes mitjanes al conjunt valencià de 13 minuts a la pista, amb 4,9 punts anotats i 3,3 rebots, per a un total de 4,9 de valoracio. Era la seva primera experiència al bàsquet europeu, on va arribar procendent de la Universitat de Michigan, on va ser nomenada millor jugadors i defensora de la seva conferència.

El tècnic del Cadí, Bernat Canut, valora Moore com «una jugadora gran, molt dura en el cos a cos. El fet de tenir dues veteranes a davant a València potser no li va permetre tenir la continuïtat necessària per esclatar. És un perfil jove que ja ens interessava per a l'estiu passat».

A més dels fitxatges, segueixen de l'any passat Yurena Díaz, Anna Palma, Ariadna Pujol, Irati Etxarri i Georgina Bahí.