El Premi Bages reconeix la trajectòria i la capacitat de superació de Núria Picas

Núria Picas va iniciar el 28 de maig una nova aventura: assumir les responsabilitats com a diputada al Parlament de Catalunya. Als 42 anys, aquesta manresana dotada d'un inqüestionable esperit de sacrifici i capacitat de superació encara un altre difícil repte.

Però la distinció que li ha atorgat el jurat de la 49a Nit de l'Esportista de Manresa, el prestigiós Premi Bages-Manel Estiarte a la trajectòria esportiva, premia els desafiaments superats durant més de dues dècades com a corredora d'ultramaratons, ultratrail i curses de muntanya. No en va, aquest mateix any, la Generalitat de Catalunya va guardonar la manresana amb la Creu de Sant Jordi.

La seva biografia oficial especifica que «el massís de Montserrat la va veure néixer i créixer com a esportista». Sens dubte, la decisió dels pares de Núria Picas d'endur-se-la a practicar escalada des que va tenir 10 anys va forjar el seu caràcter i va determinar els seus valors, passions i anhels.

Un greu accident d'escalada en una via ferrada va provocar-li una fractura de l'astràgal del peu esquerre i hauria hagut de suposar el seu adeu a l'esport d'elit. La dissort no va tenir en compte la tenacitat i perseverança de l'escaladora i prometedora corredora de curses de muntanya, que, després de refugiar-se en la pràctica de la bicicleta de muntanya i els raids d'aventura, va trencar els pronòstics mèdics i el 2011 es va imposar a la mítica Cavalls del Vent, en la seva primera participació. La fractura no va poder apartar-la de la natura, la muntanya i l'esport, tres de les passions d'una campiona.