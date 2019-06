«Abans de prendre decisions volem conèixer els números»

La candidatura de Jordi Noé Vilà ha volgut deixar clar, d'entrada, que «som un equip, no un possible president. A nosaltres ens mou l'interès pels nostres fills perquè l'entitat respongui a les seves exigències en un ambient distès i de superació, amb un bon treball». Dit això, Jordi Noé Vilà deixa clar que, «abans de prendre decisions més concretes, volem conèixer els números del club, perquè sembla que hi ha un dèficit que s'arrossega des de fa anys. A la junta hi ha hagut un desgast evident i ara pensem que cal un canvi amb un equip molt compensat com el nostre, que porti regeneració, empenta i il·lusió».

Pel que fa precisament a l'economia, la gent de la candidatura de Jordi Noé Vilà té clar que «hem de ser imaginatius a l'hora d'anar a buscar patrocinis. Volem aconseguir un equilibri pressupostari. Hem de considerar que les aportacions dels socis com a pilar del finançament del club ha de ser simbòlica i no una de les fonts principals de sustentació del pressupost. Tot i que tenim clar que els pares són un gran actiu de l'entitat. Primer de tot el que hem de fer és estabilitzar el deute, reduir-lo i eliminar-lo, perquè l'economia és un punt clau», ha comentat Daniel del Blanco, un dels components de la candidatura, integrada per «cinc persones d'un tarannà equilibrat i amb una gran implicació».

Si bé l'economia és per a Vilà i la seva gent un punt bàsic, no ho és menys el vessant esportiu: «La millora contínua ha de ser el nostre principal objectiu. Volem oferir un programa aquàtic de qualitat on els membres de totes les edats, habilitats i condicions puguin assolir el màxim potencial gràcies a una competitivitat saludable, un desafiament personal i una dedicació a l'esport dins d'un ambient d'esperit d'equip i de diversió. Volem rebre dels entrenadors el que esperem d'ells. Tant de bo puguem ampliar el nombre de seccions amb la natació adaptada, la natació amb aletes o la de llarga distància. Hem de conservar i mimar els nostres esportistes».

Malgoratza Banasik-Kasprzyk ha recordat que «volem crear vincles amb els pares a través de reunions amb ells perquè coneguin la base formativa, quins són els objectius i els reptes. No volem tenir secrets». Respecte al canvi de nom que també proposa l'altra candidatura, la de Vilà ha dit que «ho valorarem quan calgui. Però és clar que ens agradaria dir-nos CN Manresa, en som hereus. De totes maneres, ara mateix encara hi veiem riscos que vinguin les administracions, com ara Hisenda, a reclamar». De l'espai i horaris que facilita Aigües de Manresa, Jordi Noé Vilà té clar que «el tracte és bo però pot ser excel·lent. Hem de créixer junts. També compten amb altres clubs que hi ha al Bages. S'ha de veure què es pot fer».