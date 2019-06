El defensa Sergi Solernou renova i serà el capità del Manresa a Tercera Divisió

Sergi Solernou (segon per l'esquerra) va exercir de capità diumenge a la promoció amb el Girona C

​Defensa polivalent, el manresà Sergi Solernou és el primer jugador de la que serà la plantilla del Manresa la propera temporada. Solernou ha renovat amb el club blanc-i-vermell i en serà el primer capità després que Sergi Soler hagi decidit penjar les botes, com també un altre capità, Manel Sala,nou entrenador del Manlleu. El secretari tècnic del Manresa, Xavi Ribera, parla aquests dies amb els jugadors de l'equip que va aconseguir diumenge l'ascens per aconseguir la renovació d'alguns i donar la baixa a altres. Un dels que no continuarà és l'argentí Leandro Ramírez, que torna al seu país.