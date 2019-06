Una varietat d'esports que ens enorgulleix

es de fa 49 anys, el món de l'esport manresà es reuneix en un acte multitudinari que premia i reconeix els èxits i mèrits aconseguits pels esportistes manresans. La Nit de l'Esportista és una festa anual esperada, especial, i suposa una autèntica injecció d'autoestima per a la nostra ciutat. Manresa té en aquests moments 73 clubs que practiquen 37 modalitats esportives diferents. Una varietat i una riquesa que ens enorgulleix i que ha quedat corroborada també amb la gran capacitat organitzativa d'una ciutat que ha acollit durant el 2018 més d'un centenar d'esdeveniments esportius.

Els darrers anys han nascut moltes entitats i altres han evolucionat. Però l'esport continua sent per a tota la família manresana un fenomen social indiscutible que forma part de la nostra vida quotidiana, ja sigui des d'un vessant pràctic i vivencial o des d'un vessant més professional i mediàtic a través dels mitjans de comunicació. L'esport aporta models, valors, genera conflictes, desperta passions i té un gran potencial motivador que captiva persones de totes les edats i condicions.

I la Nit és, sens dubte, una excel·lent ocasió per lluir aquest esperit i fortalesa de l'esport manresà, un lideratge històric que es referma cada temporada. No podem oblidar que és la tercera festa de l'esport més antiga que se celebra a l'Estat espanyol, després de la Gala del Mundo Deportivo i la Festa de l'Esport de Sabadell.

Per tant, serà de nou el marc on els clubs, els equips i els esportistes de les modalitats compartiran plegats la vinculació a un valors, l'arrelament a un territori i a estil de vida marcat per l'activitat física i els hàbits saludables. Permetrà homenatjar i premiar els millors esportistes, els clubs des d'on es forja tot aquest talent, i també un munt de persones que potser no surten sempre a la foto, però que són fonamentals i la clau de l'èxit. Tot plegat, en un any novament ple de bons resultats i en què, com el 2018, hem dut a terme l'acció «A Manresa fem equip», que ha estat possible pel gran nivell dels nostres equips, que a final de temporada han competit en fases decisives de la seva especialitat.

Enguany és el Club Manresa Futbol Sala qui porta les regnes de l'organització d'aquesta gran gala de l'esport. Estic segur que ens han preparat un acte festiu i ben emotiu, i així refermen la fortalesa i l'empenta en el treball diari d'una entitat manresana que celebra el seu 40è aniversari.

Moltes gràcies a tots i totes pel vostre esforç.



Molt bona festa!