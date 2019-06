arxiu particular

La Catalunya Central infantil va obtenir bons resultats a Olesa arxiu particular

L'equip infantil masculí de la Catalunya Central va participar en el campionat comarcal de futbol sala que va tenir lloc a Olesa. Va imposar-se al Baix Llobregat (3 a 1) i al Vallès Oriental per penals (1-1). L'equip era format per Quim Moya i Dani Marcos (Vedruna Puigcerdà), Iker Vázquez (Can Titó), Roc Franch, Miquel Domènech i Iker González (Manresa FS), Raül Pacheco (L'Esquitx), Eloi Barceló (Centelles) i Jordi Anton Villanueva, Jordi Rodríguez, Biel Mata i Aaaron Chousa (Futsal Vicentí). Els alevins van participar a Castellgalí i les noies infantils, també a Olesa.