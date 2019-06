El Cruyff Court de Manresa s'inaugura amb els nens com a protagonistes

La inauguració del Cruyff Court Manel Estiarte va ser un fidel reflex de la filosofia i dels valors que promou la Fundació Cruyff. Així, el protagonisme va recaure en el centenar de nenes i nens presents, alumnes de 6è de primària de l'escola Pare Algué i de les dues classes de 4t, de la de 5è i de la de 6è de la Renaixença.

Els Cruyff Courts són petits camps de futbol de gespa artificial de lliure accés que tenen com a objectiu fomentar la pràctica de l'esport i inculcar valors. La Fundació Cruyff, artífex del projecte, amb el suport de la Fundació Bancària La Caixa i de la Fundació FC Barcelona, prioritza ubicar-los en àrees ciutadanes desfavorides per fomentar la inclusió social.

El periodista Edgar Fornós va amenitzar i conduir un acte ple de frescor i dinamisme. Valentí Ju-nyent, alcalde en funcions, va obrir el torn d'intervencions per agrair en nom de la ciutat a les tres fundacions «haver triat Manresa per acollir un Cruyff Court». Pati Roura, directora de la Fundació Cruyff, va animar la quitxalla a «fer-lo servir i cuidar-lo molt». Les intervencions de Xavier Bertolín, director de l'Àrea d'Acció Comercial i Educativa de la Fundació Bancària La Caixa, i de Josep Vives, portaveu del FC Barcelona, van antecedir la de l'exwaterpolista Manel Estiarte. El campió olímpic es va referir a Johan Cruyff com «un gran jugador de futbol, però sobretot com una bona persona que va tenir la capacitat de fer millors tots els que el vam conèixer».

Manel Estiarte va relatar algunes anècdotes de la seva relació amb l'holandès volador abans de sotmetre's a les incisives preguntes de l'Amal i l'Ayman, primer, i de la Mariam i el Sergei, després. El manresà va recalcar que «l'esport serveix per viure emocions, però sobretot per aprendre».

L'entrega de guardons als jugadors de l'equip de la Renaixença que van participar a la fase final del torneig Cruyff Courts 6vs6, amb menció especial per a Ahmed Tazaghart, escollit un dels millors jugadors del campionat, va precedir un partit de 15 minuts entre un equip de cada escola. Pati Roura va lloar el Cruyff Court Manel Estiarte. «La seva ubicació el dota d'una personalitat única, excepcional, per la bellesa de l'entorn i per proveir d'una instal·lació esportiva el Centre Històric de Manresa, que aplega nens de comunitats i orígens diversos».