El CT Manresa classifica tres conjunts per jugar les finals de la lliga catalana

L'equip infantil masculí s'ha classificat per primer cop per a la final

Eliminatòria intensa per als tennistes infantils masculins del CT Manresa en les semifinals de la lliga catalana, en què van vèncer el CT Cunit i, així, van assolir per primera vegada la final, amb un equip format per Roger Ubals, Jaume Riera, Biel Cots, i Joel Piedra. El duel definitiu es jugarà diumenge a la seu de la Federació Catalana de Tennis.

Per la seva part, l'equip infantil femení es va imposar al Reial Club Tennis de Barcelona per 3-1 en el global de l'eliminatòria, amb Laia Garriga, Ariadna Solís i Marta Guitart. Gràcies a aquesta victòria, la formació manresana s'ha classificat per a la final de la lliga catalana de categoria or.

Enguany, el CT Manresa ha classificat tres equips per jugar les finals de la lliga catalana. Juntament als esmentats infantils femení i masculí, també la disputarà l'aleví masculí.

Aquest fet confirma el bon planter i la bona feina feta per part de de tot el cos tècnic de l'Escola de Tennis del CT Manresa.