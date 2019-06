La falta de gol condemna l'equip estatal a la derrota

Una acció aïllada al final de la primera part, amb errades de les dues laterals i una actuació tampoc no gaire afortunada de la portera Sandra Paños, va privar la selecció espanyola de puntuar davant de la doble campiona del món Alemanya i fer un gran pas per entrar als vuitens de final del Mundial femení de França. La falta de rematada del combinat de Jorge Vilda condemna ara les espanyoles a, com a mínim, puntuar contra la Xina, que s'enfronta avui a Sud-àfrica, en el darrer partit, dilluns vinent, per entrar als vuitens de final com a segones de grup o sent un dels quatre millors tercers equips dels sis grups.

Vilda va sacsejar l'equip respecte del debut. Va endarrerir la figura de la selecció, Jennifer Hermoso, i va situar al davant Nahikari García. La davantera de la Reial Societat va disposar de la millor ocasio del partit en plantar-se sola davant de Schult, però la seva rematada, molt defectuosa, va anar a fora.

Semblava que Espanya tenia el partit dominat, però patia pels laterals, sobretot l'esquerre, on Marta Corredera actuava a cama canviada. Va ser una acció per la seva zona de Gwinn que va acabar amb el gol. La seva centrada la va rematar Popp, va respondre Paños deixant la pilota morta davant de la porteria i Däbritz la va fer entrar davant de la passivitat de l'altra lateral, Marta Torrejón.

El tècnic espanyol va introduir el revulsiu del primer partit, l'extrem de l'Athletic Lucía García, que va tornar a crear perill i fins i tot va reclamar un possible penal. Però les espanyoles van estar poc resolutives, no van inquietar Schult tret d'un xut a fora d'Hermoso, i van encaixar la seva primera derrota del campionat.