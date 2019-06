El gimnasta Thierno Diallo, el millor de l'any

El gimnasta manresà Thierno Boubacar Diallo va rellevar anit l'atleta Mònica Clemente com a gua-nyador del premi absolut de la Nit de l'Esportista. Boubacar Diallo, de l'Egiba, però establert a Madrid des de fa uns anys com a gimnasta de la selecció estatal absoluta, ha destacat darrerament per les seves participacions en competicions internacionals, i va sobresortir la seva presència al Mundial que va tenir lloc el novembre passat a Doha, al Qatar, on Espanya es va classificar en onzena posició. També té importants actuacions en els Campionats d'Espanya de gimnàstica artística (tercer absolut i segon en l'aparell de cavall en arcs) i en els Campionats de Catalunya, on va ser campió. Van completar el podi dues atletes de l'Avinent, la marxadora Mar Juárez i la perxista Mònica Clemente. Un cop recollit el premi, el gimnasta va declarar que «no m'ho esperava. És una sorpresa i em motiva per seguir treballant. Ara el repte és el Mundial i ser dels dotze primers per equips per anar als Jocs».

La 49a edició de la Nit de l'Esportista va tenir com escenari habitual el teatre Kursaal i va ser organitzada pel Manresa Futbol Sala en el seu 40è aniversari, amb el suport de l'Ajuntament i Caixabank. La gala va incloure l'actuació de José Ferreras amb una exhibició de freestyle futbol.



Premi Bages per a Picas

Un dels premis més esperats de la nit va ser el Bages, que va arribar després dels primers parlaments. La corredora de muntanya Núria Picas el va recollir de mans de qui millor podia entregar-l'hi, Manel Estiarte, que dona nom al guardó. En aquest grup la van seguir el de Miquel Sebastià, a la dedicació esportiva; Josep Busuldu, a l'esport escolar; el premi Special Olympics a Amaia Valentín i Carles Calavera, de l'Egiba, que van ser els més aplaudits, i a l'equip de rugbi en cadira de rodes del Manresa Rugby Club, també molt ovacionat.

Una de les absències va ser la del director adjunt del Comitè Olímpic Internacional (COI), Pere Miró, que va ser guardonat amb el Premi Especial del Jurat. Va ser Manel Estiarte qui el va recollir en nom seu.

El següent bloc va comprendre el guardó de millor patrocinador, que va recaure en Baxi. El va recollir el seu director general, Jordi Mestres. En aquesta fase, van caure dos premis més per a l'entitat basquetbolística, el que va rebre el president, Josep Sàez, com a millor directiu, i el de Joan Peñarroya com a millor entrenador. A més, Mercè Rosich, com a presidenta, va representar l'Avinent Manresa com a millor entitat esportiva, i Àlex Izquierdo va ser reconegut com a millor jutge o àrbitre.

Sergi Solernou, el flamant primer capità del CE Manresa de futbol, va rebre el premi al millor equip després que fossin condecorats tots els campions de la temporada. Tampoc no va ser present a l'acte Loles Vives, guardonada com a millor veterana. El premi va ser recollit per la seva companya de l'equip màster de l'Avinent Manresa, Lourdes Rossi-nyol. Abans dels premis grans, va ser el torn dels joves. La gimnasta Lorena Medina va aconseguir el premi davant de la saltadora de trampolí Marina Chavarría i del basquetbolista Toni Naspler.