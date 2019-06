Entre imitacions de famosos i crides a l'esforç per créixer

El Manresa Futbol Sala ha celebrat quaranta anys i sobre les espatlles de l'entitat va recaure l'organització de la 49a Nit de l'Esportista de Manresa. Dos convidats de luxe, l'actor i humorista Pep Plaza, i l'exporter Paco Sedano, van donar prestigi a l'acte.

Pep Plaza va obrir l'acte d'ahir a la nit amb les imitacions que l'han fet famós, entre elles la del tècnic del Manchester City, Pep Guardiola. A continuació va arribar la part més institucional amb els discursos. El regidor d'Esports en funcions, Jordi Serracanta, en el seu comiat abans de ser rellevat, va agrair «el tracte rebut per totes les entitats esportives» en el decurs dels quatre anys en què ha ostentat el càrrec.

Aleshores va arribar el torn del president de l'entitat organitzadora, el Manresa Futbol Sala. Pere Joan Pusó va recordar l'origen del club, fa quaranta anys al barri de les Escodines de Manresa, «on també va néixer el Gimnàstic, amb el nom de Penya Estrella».

Tot seguit, va arribar el moment del pregó, que va assumir l'exporter del Barça i de la selecció espanyola, actualment secretari del Comitè Nacional de futbol sala de la federació espanyola, Paco Sedano. Va afirmar que «és un orgull per a mi representar el futbol sala en aquesta gala amb tants esportistes. Es parla molt dels valors de l'esport i jo soc dels que pensen que si ens els fem propis podrem crear una societat millor».

Per a Sedano, fer esport «és com estudiar: si hi vas preparat, segur que et surt bé. En els esports, si t'entrenes i t'hi esforces, les coses aniran bé». Va recordar que «hi ha gent que dubta dels esportistes. Jo vaig arribar al Barça i sempre es deia que buscaven un substitut, però hi vaig durar onze anys. Si hi poses voluntat, ningú no et pot posar límits».

Un cop acabada l'entrega de premis, van seguir els parlaments, per tal d'acomiadar tothom fins l'any que ve. El representant territorial de la Generalitat, Pere Vila, va voler donar les gràcies a tothom qui treballa per l'esport de la ciutat per «haver posat Manresa a l'epicentre de l'esport català, estatal i mundial».

Per la seva banda, el diputat adjunt d'Esports de la Diputació de Barcelona, Pere Pons, va voler destacar que «haver arribat a 49 edicions demostra que aquesta és una ciutat que viu per l'esport».

Finalment, l'alcalde en funcions, Valentí Junyent, va anunciar que cap entitat, sinó el mateix Ajuntament, serà l'encarregat d'organitzar els cinquanta anys de la Nit, el 2020. Junyent va destacar que «ha estat una nit lluïda gràcies a la qualitat dels esportistes». Va tenir paraules de record per al periodista Joan Antoni Lozano, absent ahir, i va destacar la presència de primeres figures mundials, com Picas i Estiarte.