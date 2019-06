Les noies del CAM volen seguir sent equip de Divisió d'Honor

L'equip femení de l'Avinent CA Manresa afrontarà dissabte a Madrid, a partir de les 17 h, el seu repte anual, que és el d'aconseguir la permanència per cinquè any en la màxima categoria estatal de clubs d'atletisme, la Divisió d'Honor. La formació manresana arriba a la final de permanència com l'equip que ha sumat més punts dels vuit conjunts que es trobaran al poliesportiu d'Aluche, instal·lació esportiva on es durà a terme la trobada.

Cal recordar que les manresanes van sumar tres punts en la primera jornada, a l'Hospitalet, i dos més de molt treballats en la segona, a Andújar (Jaén).

La classificació abans de la jornada final és: Avinent Manresa (5 punts), AD Marathon de Madrid (4), Ria Ferrol (4), Super Amara BAT (3), ISS-l'Hospitalet (3), Unicaja Atletismo Jaén (2), Tenerife Cajacanarias (2) i Juventud Atlética Elche (2). Als punts que cada equip ha acumulat fins ara se sumaran els de la final (8 per al primer, 7 per al segon, 6 per al tercer, 5 per al quart,4 per al cinquè, 3 per al sisè, 2 per al setè i 1 per al vuitè). Els dos darrers equips descendiran de categoria, a Primera Divisió estatal.

Com sempre, la final per la permanència es disputarà amb una atleta per prova (en les prèvies van participar dues atletes), fet que transforma la trobada en un esdeveniment més obert i amb molta més competència entre els vuit equips.

L'Avinent CA Manresa, si no hi ha novetats de darrera hora, presentarà la seva formació de gala, amb la recuperació de la marxadora internacional Mar Juárez i de la saltadora manresana Emilia del Hoyo, que ha retornat del seu periple universitari als Estats Units.