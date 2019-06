Adrià Arnaus, el golfista moianès que ha sorprès al US Open

Adrià o 'Adri' Arnaus no és un nom en absolut desconegut per als entesos i seguidors a Catalunya del golf. Sí que ho era fins ara per al gran públic. Fins aquest dijous, quan al camp de Peabble Beach, a Monterrey (Califòrnia) el golfista moianès s'ha situat entrre els milllors classificats després de la primera jornada al US Open, un dels quatre grans del golf professional, els anomenats 'majors' que completen l'Open Britànic, el Masters d'Augusta i el PGA.

La qüestió és que Arnaus, nascut el 17 d'octubre de 1994, ha aconseguit aquesta fita en el seu debut en un dels grans tornejos professionals, en el millor resultat d'un golfista estatal que s'hi estrenava des d'Alejandro Cañizares, en l'Open Britànic del 2010. Amb 69 cops a Peabble Beach, dos per sota del par del camp, aquest dijous ha obtingut el mateix registre que el basc Jon Rahm i el castellonenc Sergio García, els millors jugadors espanyols de la última dècada. Tots ells es troben en el setzè lloc, a quatre cops del líder, el britànic Justin Rose (65) i a tres dels seus immediats perseguidors, els nord-americans Rickie Fowler i Xander Schauffele i el sud-africà Louis Oosthuizen, tots ells amb 66. El proper objectiu d'Arnaus serà, aquesta tarda (ja nit a Catalunya), passar el tall de la segona jornada i poder continuar competint en les dues darreres jornades al US Open, demà i diumenge. En la primera jornada de dijous van destacar els seus tres birdies en els primers 9 forats del recorregut i la seva regularitat en la segona part.

Adrià Arnaus va ser proclamat el 2017, encara com a amateur, el millor jugador de golf de Catalunya per l'Associació Catalana de Periodistes Jugadors de Golf (ACPJG). Però els èxits del moianès van començar molt abans, de ben jove: el 2006 va ser subcampió d'Espanya aleví i el 2008 va ser subcampió mundial per equips en la categoria sub-14. El 2017 va ser el primer jugador amateur en guanyar la Grand Final i l'Ordre del Mèrit del circuit professional Alps Tour Golf, a més de quadar entre els deu primers classificats en cinc dels nou tornejos disputats. Campió d'Espanya amateur, en l'espectacuylar 2017 també va conquerir l'europeu amateur absolut per equips, a Àustria. En el 2018, el seu millor resultat va ser la victòria en el Challenge Tour dels Emirats Àrab que li va valdre la classificaicó per a l'European Tour.

Encara que nascut a Barcelona, Adrià Arnaus i Antúnez té les arrels a Moià i ell mateix se sent inequívocament moianès. En una entrevista publicada a Regió7 el 2018 i signada per Lluís Cuberes i Martí, Arnaus explicava que "tant la família del pare com de la mare són de Moià. Els meus avis materns, Llogari Antúnez i Maria Roca, regentaven la centenària carnisseria Cal Maties, que ara dirigeix la tieta Anna Maria. Altres germans de la mare són Pere Antúnez, fundador i gerent de Formatgeries Montbrú, o Marcel·lí Antúnez, de la Fura dels Baus. Els avis paterns, Florenci Arnaus i Teresa Clusella, també són moianesos, de ca la Gònima. No recordo un cap de setmana de la meva infantesa o adolescència que no l'hagi viscut a Moià. El pare, Quim Arnaus, i la mare, Lídia Antúnez, van marxar a Barcelona a estudiar i s'hi van assentar".

Va ser el pare, Quim Arnaus, qui va introduir l'Adrià en el golf. "Havia participat en la creació del Club de Golf Montbrú-Moià i jo ja hi jugava als cinc anys, amb vuit o nou vaig començar a competir. Vaig jugar als equips de base del Moià fins els onze. El 2006 vaig ser subcampió d'Espanya aleví i l'empenta dedfinitiva va ser el subcampionat mundial per equips del 2014, cedint només amb els americans i després d'un desempat". El pas per la Blume i per la Texas A&M University van ajudar a formar-lo i, a partir del 2016, els bons resultats esportius no han parat d'arribar. Adrià Arnaus es defineix aixó com a jugador: "tinc un drive molt potent, això hem dona avantatge en iniciar el joc i en zones obertes. Un joc sòlid tirant a green, un bon joc amb els ferros. Haig de millorar a l'entorn del green, en els darrers 130 metres: filar més prim en la lectura dels green. jutjar millor la força necessària, ser més precís".