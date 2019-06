Gironella, epicentre esportiu berguedà

El renovat Local del Blat de Gironella serà avui l'escenari del sopar en què s'entregaran els premis de la Nit de l'Esport Berguedà, la tercera edició des que l'organitza el portal Entre Rivals, amb l'ajut del Consell Comarcal del Berguedà i, en aquesta ocasió, l'Ajuntamnent de Gironella. Seguint la voluntat de portar la celebració a totes les contrades de la comarca, aquest any desembarca en aquesta vila, després que l'any passat es fes a la Pobla de Lillet.

Com és habitual en les últimes edicions, els premis es divideixen en dos blocs principals. En un d'ells hi ha els campions dels diferents certàmens de l'any que va entre el juny passat i aquest. I en un segon bloc, en què hi ha més emoció, es tria el més destacat de diverses categories d'entre tres candidats per a cadascuna d'elles. En alguns casos, el mètode de tria ha estat per votació popular i en d'altres ha estat un jurat especialitzat el que ha decidit quin són els candidats al premi. A més, hi ha un Premi d'Honor de l'Esport Berguedà, que enguany ha anat a parar al cadet A del CE Berga de futbol. Tot i que el premi, segons els organitzadors, reconeix «l'èxit de tot el futbol base del club, que també ha celebrat l'ascens a Primera» de la formació aleví.



Votació popular

De la resta de guardons, en destaquen tres que es donen per votació popular a través d'una plataforma virtual habilitada expressament per a aquesta finalitat. El millor esportista masculí sortirà d'entre el motociclista Joan Noguera, el basquetbolista David Yuste, el corredor de muntanya Ivan Camps, l'esportista de curses d'orientació Pau Llorens i l'atleta Xavi Tomasa.

Pel que fa a les aspirants de la categoria femenina, són la corredora d'orientació Ampa Gil, les de muntanya Clàudia Sabata i Laia Gonfaus, l'atleta Núria Cascante i la futbolista Judit Pujols. Finalment, també es triarà per aquest mètode la millor afició entre els fans de l'Handbol Berga, la Penya Que S'Arrenca de futbol i futbol sala de Casserres i els seguidors del Pàdel Indoor Berguedà. Ahir ja hi havia prop de 800 vots que avalaven el guanyador d'aquesta categoria.

Els organitzadors, com va expressar en la presentació de l'acte el periodista d'Entre Rivals i Aquí Berguedà Marc Canturri, volen que s'abandonin les rivalitats per unes hores i que es reconegui la feina ben feta pels companys esportistes durant els últims mesos. El fet que la festa hagi anat de Berga, al centre, a la Pobla, al nord, i ara desemboqui a Gironella, al baix Berguedà, donen una idea que els premis han de servir per tal de vertebrar tot l'esport que es fa a la comarca.

Ahir encara es podien aconseguir entrades per al sopar si s'entrava al lloc web entradium.cat. El preu del menú és de quinze euros per als adults i de deu per als nens i nenes. L'acte començarà a les nou del vespre i s'espera que el Local del Blat s'ompli.