Ivan Camps pujarà i baixarà a Queralt durant 24 hores per solidaritat

Ivan Camps (tercer començant per la dreta), a l'acte de presentació

Ivan Camps (tercer començant per la dreta), a l'acte de presentació aLEIX CAMPRUBÍ

Els impulsors animen que la gent l'acompanyi corrent en aquest repte i, alhora, que vagin a l'escola a participar en els actes que volen programar. «Estem oberts a tot i ens farà molta il·lusió que les entitats vinguin a posar-hi el seu granet de sorra», explica Ivan Camps. Els organitzadors esperen poder fer activitats diverses, com per exemple un assaig casteller, un esmorzar popular a l'arribada a Queralt, altres activitats esportives, i no descarten fer un concert divendres al vespre. L'inici és en dia lectiu perquè així els centres educatius «en puguin formar part, coneguin el que es fa i poder treballar de forma conjunta», diu el berguedà Camps.