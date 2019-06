El juvenil del CE Sallent ascendeix a Preferent i fitxa un nou entrenador

La temporada 2018-19 s'ha clos amb una molt bona notícia per al CE Sallent. És la confirmació de l'ascens de l'equip juvenil del club a Preferent, com el millor entre els segons classificats en els grups de Catalunya. Després d'assolir una fita tan important, el club bagenc ja treballa de cara al proper curs i ha aconseguit els serveis d'un nou tècnic, Jesús López, el qual té formació FIFA Pro (carnet estatal) i durant aquest mes es faran entrenaments per planificar una plantilla que encara no està del tot tancada. La intenció del Sallent és la de disposar d'un conjunt prou competitiu que pugui oferir una bona campanya a Preferent.



El Torneig Enramades, demà

Aquest dissabte, no el diumenge com per error es va publicar en la nostra edició d'ahir., se celebrà la nova edició del molt tradicional Torneig Enramades de Sallent, el qual enguany es juga en categoria infantil (partits a 20 minuts).

En el grup 1 hi haurà dos equips del Sallent i l'Espanyol. En el 2, el el FC Barcelona, el Gimnàstic de Manresa i el CE Manresa. A les 16 hores s'encetarà el torneig, i les dues semifinals són a les 19 i a les 19.30. La final, a les 20 hores.