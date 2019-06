L'Egiba defensa a Vic el seu títol de la Lliga Iberdrola

L'equip de l'Egiba, campió de la primera edició de Lliga Iberdrola disputada l'any passat al pavelló del Nou Congost, serà també un dels grans favorits en la gran final de la segona edició que tindrà lloc, demà, a Vic. La competició es fa al pavelló Castell d'en Planes, a partir de les 16.40 hores.

L'Egiba s'ha guanyat el pas a la gran final d'aquesta segona edició de la Primera Divisió de la Lliga Iberdrola al costat de tres equips més. Les bagenques s'hauran de disputar, en principi, els llocs del podi amb el Salt Gimnàstic Club de Girona i el Xelska de Palma de Mallorca. El quart classificat, que en teoria no té potencial per estar en la lluita pels llocs capdavanters de la final, és el CG Hospitalet.

El club manresà acudirà amb un total de vuit gimnastes, de les quals cinc competeixen en cada aparell (es comptabilitzaran les quatre millors notes). L'ordre dels aparells, per part de l'Egiba, serà salt, paral·leles, barra i terra.

La formació manresana per a la cita de demà serà intregrada per Carla Font, Lorena Medina, Mar Pallisso, Berta Monteagudo, Aina Solà, Berta Franquesa, Laia Font i Thiusha Voellman, holandesa de 20 anys que reforça l'equip, com ja va fer al 2018, en la gran final de la Lliga Iberdrola. Cada equip pot incorporar per aquesta cita una gimnasta estrangera, la qual pot competir en tres aparells.

Una baixa sensible de l'Egiba aquest dissabte serà la d'Andrea Carmona. La de Fonollosa, que és internacional absoluta, està a punt de tornar als entrenaments però no està encara recuperada de la lesió en el lligament lateral intern del genoll esquerre que l'ha afectat en els darrers mesos. Es va lesionar el dia 22 de març quan era als entrenaments oficials de la prova de la Copa del Món que es va celebrar a la ciutat de Stuttgart, la DTB Pokal Team.

L'Egiba arriba a Vic gràcies a un segon lloc en la darrera fase de la classificació, que va tenir lloc a la ciutat de València. Les bagenques es van classificar darrere l'equip del Xelska, que les va superar per tan sols dos punts.

El 16 de juny del 2018, al Nou Congost, l'Egiba va aconseguir el títol de la Lliga Iberdrola. L'equip va tenir una actuació de menys a més i les gimnastes van assolir la nota final de 193,700 punts davant del Xelska (192,234). A la grada del pavelló manresà hi va haver prop de 1.500 espectadors, els quals van gaudir d'una gran tarda amb victòria fnal de les locals.