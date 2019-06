El Madrid presenta Hazard, el seu nou galàctic

El Reial Madrid va fer ahir, enmig d'una gran expectació i amb 50.000 persones al Bernabéu, la presentació del seu fitxatge estrella per a la temporada vinent. El belga Eden Hazard, que aterra per 100 milions d'euros més variables procedent del Chelsea, va deixar anar el tòpic habitual de «jugar al Madrid ha estat el meu somni des que era petit». El president, Florentino Pérez, va afegir que «la llegenda del Madrid segueix amb jugadors com Hazard».