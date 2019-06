El Madrid torna a avançar el Barça i fitxa al japonès Kubo, que va passar per la Masia

Take Kubo amb la samarreta del Japó.

Take Kubo amb la samarreta del Japó. Real Madrid

El Reial Madrid ha anunciat la contractació del jove migcampista japonès Takefusa Kubo (18 anys), que ja és internacional absolut malgrat la seva curta edat i que fa anys va passar pel planter del Barcelona.

"Takefusa Kubo (04/06/2001, Kanagawa, Japó) reforçarà al Castilla la propera temporada. El primer filial madridista comptarà a les seves files amb un dels jugadors joves més prometedors del futbol mundial. Un migcampista ofensiu d'excel·lent tècnica, molt hàbil , amb visió de joc, gran regat i gol ", ha anunciat el Reial Madrid en un comunicat.

Kubo arriba procedent del FC Tòquio del seu país, on aquest any ha disputat un total de 16 partits en què ha marcat 5 gols. A més, fa tan sols cinc dies va debutar amb la selecció absoluta del Japó en un partit amistós contra el Salvador.

El jugador asiàtic va passar per les categories inferiors del Barcelona entre els anys 2011 i 2015, quan va marxar al FC Tòquio, i va ser un dels arguments esgrimits per la FIFA per a sancionar a l'equip blaugrana el 2014 sense poder fitxar durant dues finestres de mercat. El Barça li havia anat al darrere perquè tornés, però el club blaugrana es va negar a pagar el que el jugador demanava i una de les grans perles del futbol mundial s'ha escapat.