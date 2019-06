Montse Gomariz, escollida nova presidenta del Club Natació Minorisa

No hi ha hagut sorpresa i la candidatura favorita, l'encapçalada per Montse Gomariz, s'ha imposat a les eleccions a la presidència del Club Natació Minorisa. Gomariz, exnedadora del CN Manresa i que ara ha tornat a la competició en la categoria màster, ha aconseguit un total de 72 vots per 50 de l'altre candidat. Jordi Noé Vilà. També hi ha hagut 2 vots en blanc i un de nul. Per tant, un total de 125 en un cens de 319 associats, el que representa una participació del 39%.

La cordialitat entre els candidats, ambdós amb fills nedant al club, ha presidit la jornada, també després que els resultts s'hagin fet oficials cap a dos quarts de nou del vespre. En les darreres hores havia aparegut una qüestió polèmica, l'acceptació del vot delegat per part de la junta electoral a petició de la candidatura de Gomariz. Però al final aquests vots en absència han sigut només 6, 5 dels quals per a Gomariz i 1 per a Vilà que ha descartat que tingui intenció de fer cap mena d'impugnació. Montse Gomariz, que relleva en el càrrec a Lluís Lázaro, serà la primera presidenta en la història de l'entitat i una de les seves prioritats serà, en els propers mesos, recuperar el nom de Club Natació Manresa.