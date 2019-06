Pau Gasol preveu una final disputada de la lliga i el Barça lluitant

El jugador dels Milwaukee Bucks Pau Gasol va assegurar ahir que la final del play-off de la lliga Endesa entre el Reial Madrid i el Barça Lassa serà «disputada» i diferent de la lluita pel títol de la Copa del Rei que es van endur els blaugrana, als quals dona possibilitats de «crear problemes» als blancs en la lluita pel títol.

Gasol va assegurar que «serà una final disputada, tot i que el Madrid ha tingut una temporada molt bona i ha acabat primer, amb la qual cosa té el factor pista a favor. Però el Barça els pot crear problemes i té possibilitats de gua-nyar el títol».

L'ala-pivot va recordar que «són els dos millors equips de la lliga, que s'enfronten una vegada més, tal com ens tenen acostumats», tot i que els blaugrana ara feia tres anys que no arribaven a l'últim graó de la competició, ja que el 2017 va ser el València qui va guanyar el campionat al Madrid i l'any passat el títol va ser dels blancs després de superar el Baskonia. En l'última final, el Madrid va vèncer per 3-1, tot i no disposar del factor pista a favor.

El gran dels Gasol també va afirmar que el seu objectiu de cara al proper curs és recuperar-se bé de la lesió que té al peu esquerre per «seguir competint a l'NBA i disputar els Jocs Olímpics de Tòquio amb la selecció espanyola», ja amb 40 anys.