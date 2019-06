San Emeterio jugarà un any més al València

El València Basket va fer efectiva ahir la clàusula d'ampliació del contracte de Fernando San Emeterio, amb la qual cosa l'ala cantàbric passa a tenir un compromís amb el club taronja fins al 30 de juny del 2020.

San Emeterio, que va arribar a València el 2015 procedent del Baskonia, ha participat en 49 partits aquesta temporada, amb 8,7 punts, 2,1 rebots i 9,3 de valoració de mitjana. Ahir va declarar que «des que he arribat a València hi he estat molt a gust i la meva intenció era seguir. Estic content de poder fer-ho, amb la mateixa il·lusió de sempre».